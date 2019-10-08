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В допинг-тесте Спонга обнаружен препарат от женского бесплодия или для восстановления после стероидов

12:38
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В тесте на допинг голландского боксера тяжелого веса Тайрона Спонга был обнаружен запрещенный препарат кломифен (клостилбегит). Из-за этого его поединок с украинцем Александром Усиком отменен.

Как информирует ESPN, этот препарат используют женщины для лечения бесплодия, а также для повышения уровня тестостерона у мужчин. Также его можно использовать для восстановления после стероидов.

Поединок должен был состояться 12 октября. Пока неизвестно, кто заменит Спонга.

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