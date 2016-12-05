17:47 5 декабря | БОКС — Профессиональный

В Чикаго застрелили молодого боксера

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Американский боксер полусреднего веса Эд Браун был застрелен в Чикаго, информирует ESPN. 25-летний спортсмен, на счету которого 20 побед и ни одного поражения, находился со своей двоюродной сестрой в машине, когда по нему открыли стрельбу из другого автомобиля. Браун получил в том числе ранение в голову. Спасти его не удалось. Девушке попали только в ногу, сейчас с ней все в порядке. Как отмечает менеджер боксера Камерон Данкин, Браун был убит без всякой причины.

– Было бы иначе, если бы он был бандитом или был связан с наркотиками. Однако он не занимался подобными вещами. Он был отличным парнем, даже застенчивым, – отметил Данкин.

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