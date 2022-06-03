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Сегодня, 17:48

В Челябинске после турнира умер 18-летний боксер

Иван Шитик
Корреспондент
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Боксер Ибрахим Хасанов скончался в больнице после турнира в Челябинске, сообщается в официальной группе Федерации бокса Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте».

Региональные соревнования по боксу в Челябинске прошли в конце мая. 18-летний Боксер попал в больницу после окончания турнира.

Врачи шесть дней боролись за жизнь Ибрахима Хасанова. Сегодня, 3 июня, он скончался в больнице.

На соревнованиях во время награждения спортсмен почувствовал себя плохо. Врачи на месте оказали первую помощь, затем его госпитализировали. Однако, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти Ибрахима не удалось.

Источник: https://vk.com/chelboxing74?w=wall-155311483_4090
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