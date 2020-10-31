Узлян по очкам одержал победу над Шаробиддиновым на вечере бокса в Сочи

Российский боксер Тигран Узлян по очкам победил узбекистанца Шодилбека Шаробиддинова в бою весовой категории до 61,2 кг предварительного карда вечера бокса в Сочи. Двое судей отдали победу россиянину — 58-57 и 60-54, еще на одной записке была зафиксирована ничья — 57-57.

Это вторая победа Узляна на профессиональном ринге в двух поединках.

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь.