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Усик заявил, что его не беспокоит разница в размерах с Джошуа

22:58
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Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от боя против британца Энтони Джошуа. Он отметил, что его не беспокоит разница в размерах.

«Изменения по сравнению с боем против Чисоры? Джошуа — совершенно другой боксер, — сказал Усик в интервью Sky Sports. — Мы с тренером проделали очень огромную работу, о которой я сейчас не скажу.

Разница в размерах? Так всю жизнь было. Кто-то был меньше, кто-то был больше. Люди, которые об этом говорят, не до конца понимают, что происходит. Меня это не беспокоит. Я доволен, что буду боксировать с Энтони".

Джошуа и Усик сразятся 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэма». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой в прямом эфире.

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Евгений Петров все материалы автора

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