Усик заявил, что его бой с Джошуа войдет в историю

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его поединок с британцем Энтони Джошуа войдет в историю.

«Знаете, все такие поединки — это история, великая история. И мы с Джошуа творим такую историю, про которую будут говорить, будут помнить. Это будет великий поединок, удивительный. Джошуа действительно очень известный чувак, его даже бабушки знают в нашей стране», — приводит РЕН ТВ слова Усика.

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.