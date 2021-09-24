Усик заявил, что его бой с Джошуа войдет в историю
Украинский боксер Александр Усик заявил, что его поединок с британцем Энтони Джошуа войдет в историю.
«Знаете, все такие поединки — это история, великая история. И мы с Джошуа творим такую историю, про которую будут говорить, будут помнить. Это будет великий поединок, удивительный. Джошуа действительно очень известный чувак, его даже бабушки знают в нашей стране», — приводит РЕН ТВ слова Усика.
Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/883415-budut-pomnit-usik-zaiavil-chto-ego-boi-s-dzhoshua-voidet-v-istoriiu
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