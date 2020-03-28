Усик запустил новый челлендж. Он оказался классным жонглером

Украинский боксер Александр Усик запустил в своем Instagram новый челлендж. Также он продемонстрировал на видео хорошие навыки жонглирования.

— Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или может другой подобный метод упражнений! Отмечайте мой аккаунт с хэш-тэгом #UsykChallenge, — написал Усик. — Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в stories. Желаю Всем крепкого здоровья в этот непростой период!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 607 965 человек. Умерших — 28 125, выздоровевших — 132 688. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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