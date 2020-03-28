Усик запустил новый челлендж. Он оказался классным жонглером
Украинский боксер Александр Усик запустил в своем Instagram новый челлендж. Также он продемонстрировал на видео хорошие навыки жонглирования.
— Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или может другой подобный метод упражнений! Отмечайте мой аккаунт с хэш-тэгом #UsykChallenge, — написал Усик. — Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в stories. Желаю Всем крепкого здоровья в этот непростой период!
?Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! ?Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или может другой подобный метод упражнений! ??Отмечайте мой аккаунт с хэш-тэгом #UsykChallenge ?Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в сторис! ??Желаю Всем крепкого здоровья в этот непростой период!?? ?@boxraw #Undisputed17 ? ?Friends! Let's a little moving in the quarantine period and check our physical ability! ?Try catching coins or other items, creative juggling, or maybe another similar exercises method! ?Tag my account with the hash-tag #UsykChallenge ?The most fun and creative options will be published in my stories! ?I wish you all Best of Health during in this difficult time! ?@boxraw #Undisputed17
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 607 965 человек. Умерших — 28 125, выздоровевших — 132 688. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
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