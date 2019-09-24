Усик уверен, что у него все получится в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик, который проведет первый поединок в супертяжах 12 октября, рассказал о смене весовой категории.

— Мне многие говорят: «Не стоит тебе туда идти, ты не природный супертяж, ты маленький у тебя ничего не получится», — приводятся слова боксера на его странице в Instagram. — На протяжении всей своей жизни я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но не получается только у тех, кто ничего не пытается делать. Я не буду судить тех, кто говорит не делать мне этого. Я наоборот буду делать и верю, что все у меня получится.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе встретится с Тайроном Спронгом.