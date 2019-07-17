Усик тренируется в Крыму перед дебютом в супертяжелом весе. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира, украинец Александр Усик тренируется в Крыму перед дебютом в супертяжелом весе.

Соответствующее видео появилось в фан-аккаунте в Instagram, посвященном Усику и другому украинскому боксеру Василию Ломаченко.

32-летний боксер должен дебютировать в тяжелой весовой категории осенью в бою с камерунцем Карлосом Такамом. В профессиональной карьере Усик провел 16 боев, в которых одержал 16 побед. 12 поединков завершились нокаутом. Украинец является уроженцем Симферополя.