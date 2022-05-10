Спортивный стриминг-сервис DAZN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от категории. При составлении рейтинга эксперты опирались на следующие критерии: рекорд, качество оппозиции, качество побед и активность.

В результате, на вершину рейтинга был поставлен чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0), который до этого занимал 2-ю строчку. На втором месте — чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0), который до этого был на 3-й строчке. На третьем месте — бывший лидер рейтинга, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2). В первой пятерке также разместились чемпион WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (22-0) и чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0).

Впервые в топ-10 попал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0). На седьмом месте оказался чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0), который до этого был на 6-м месте. Последние три места в топ-10 занимают абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0), чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Стивен Фултон (20-0) и действующий чемпион мира по версии WBO и WBC во второй весовой категории Шакур Стивенсон (18-0).