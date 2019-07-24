Усик скорбит о смерти Дадашева. Очень грустные строки

Украинский боксер Александр Усик выразил соболезнования в связи со смертью россиянина Максима Дадашева.

- Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал, когда закончу, как дальше жить, - написал Усик в Instagram. - Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса, я разлечусь как одуван. Бокс для меня как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. Соболезнование близким.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.

Боксер Максим Дадашев умер. Можно ли было его спасти?