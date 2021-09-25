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Усик сделал селфи с Джошуа перед их боем

08:28
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Украинец Александр Усик сделал селфи с британцем Энтони Джошуа.

34-летний Усик последний поединок провел в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

На его счету 18 побед (13 — нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа имеет 24 победы (22 — нокаутом) и одно поражение.

Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября. Прямую трансляцию этого боя проведет телеканал «РЕН ТВ». Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Роман Шишов все материалы автора

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