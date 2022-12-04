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Сегодня, 08:19

Усик рассказал о своих словах Фьюри на ринге

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) считает, что Тайсон Фьюри (33-0) и Дерек Чисора (33-13) провели спарринг, а не бой.

«Фьюри говорит, что я маленький? Главное — мотор, а не рама, — сказал Усик в интервью Boxing Social. — Если бы Тайсон мог быстрее закончить бой с Чисорой, то сделал бы это. Это был хороший спарринг. Когда я вышел на ринг с Фьюри, я сказал ему: «Увидимся». Возможно, мы подеремся в феврале или марте».

Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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