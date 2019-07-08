Усик поздравил своих фанатов с Днем любви, семьи и верности

Бывший абсолютный чемпион мира, украинец Александр Усик опубликовал новую фотографию в Instagram. 32-летний боксер поздравил подписчиков с Днем любви, семьи и верности, именуемый также Днем Петра и Февронии.

"Сегодня мы празднуем День всех влюбленных. С праздником. Петр и Февронна молите Бога о нас", – подписал фото Усик.

​Усик должен дебютировать в тяжелой весовой категории осенью в бою с камерунцем Карлосом Такамом.

В профессиональной карьере Усик провел 16 боев, в которых одержал 16 побед. 12 поединков завершились нокаутом.