Усик попросил называть его Александром, а не Олександром

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик ответил на вопрос, как правильно пишется его имя.

Журналистка канала Behind The Gloves спросила, как правильно называть его — Александр или Олександр (украинский вариант имени — Прим. «СЭ»).

— Как пишется мое имя? Александр. На русском языке — Александр, Олександр — это на украинском языке. Я — Александр, — ответил Усик на английском языке.

Ранее стало известно, что украинец должен 23 мая провести в Лондоне поединок с британцем Дереком Чисорой. О возможности его отмены из-за коронавируса информации пока нет.

33-летний Усик на профессиональном ринге он одержал 17 побед (13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаутом) и девять поражений.