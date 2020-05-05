Усик показал, как он нокаутировал «диванного эксперта»

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик опубликовал новое видео в Instagram. На нем он показал, как нокаутирует «диванного эксперта».

На ролике «эксперт» критикует поединок Усика, сидя на диване. После этого он оказывается с ним на одном ринге. Украинец первым ударом нокаутировал своего критика.

«Дорогие друзья, выход есть всегда! Но следите за тем, какие двери вы открываете и куда заходите», — сказал Усик.

33-летний боксер провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов).