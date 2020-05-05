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Усик показал, как он нокаутировал «диванного эксперта»

18:52
Александр Усик. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Александр Усик. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик опубликовал новое видео в Instagram. На нем он показал, как нокаутирует «диванного эксперта».

На ролике «эксперт» критикует поединок Усика, сидя на диване. После этого он оказывается с ним на одном ринге. Украинец первым ударом нокаутировал своего критика.

??? #TeamUsyk

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

«Дорогие друзья, выход есть всегда! Но следите за тем, какие двери вы открываете и куда заходите», — сказал Усик.

33-летний боксер провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B_xvOmfHuD1/

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