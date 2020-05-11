Усик ответил украинскому борцу Грицаю, который вызвал его на бой

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по боксу Александр Усик ответил борцу Богдану Грицаю, который ранее вызвал его на бой без правил.

Ранее 33-летний Усик снялся в российском документальном фильме о церкви.

— Моя страна — это Украина. Я здесь живу, я здесь родился и здесь вырос. И если бы я хотел куда-то уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда уезжать.

Друг мой. Нет, ты никакой мне друг. Обычный гражданин. Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку. А так как в дуэли есть два дуэлянта, то если один кидает другому вызов, то я выбираю оружие. Это бокс. Мне не нужны бои без правил. Я живу по правилам, боксирую по правилам, стараюсь быть законопослушным гражданином. Все мы не без греха. Так вот задумайтесь, народ, разделение — это хорошо или плохо. Для меня вся территория Украины — это украинцы. Для меня нет бендеровцев, москалей или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем, и неважно на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Донецке, в Одессе. Неважно. Он является украинцем. Успокойтесь хайповать и занимайтесь своим делом, — сказал Усик в прямом эфире Instagram.