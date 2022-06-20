Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:27

Усик отреагировал на официальный анонс реванша против Джошуа

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) прокомментировал официальный анонс реванша против британского боксера Энтони Джошуа (26-2).

«У меня есть цель, и с божьей помощью я исполню свою миссию», — приводит слова Усика издание Matchroom Boxing.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
0
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кадыров — о победе Бетербиева над Смитом: «Этот бой можно пересматривать десятки раз»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости