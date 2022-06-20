Усик отреагировал на официальный анонс реванша против Джошуа

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) прокомментировал официальный анонс реванша против британского боксера Энтони Джошуа (26-2).

«У меня есть цель, и с божьей помощью я исполню свою миссию», — приводит слова Усика издание Matchroom Boxing.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.