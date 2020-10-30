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Усик оказался легче Чисоры на 17 килограммов

18:11
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В Лондоне прошла церемония взвешивания перед боем между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который состоится на «Уэмбли».

По итогам взвешивания Усик оказался легче соперника более чем на 17 кг — вес Усика составил 98,5 килограмма, у Чисоры — 115,9 килограмма.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 01:00 в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ. Эфир начнется в 00:30 по московскому времени.

33-летний украинец провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов). У 36-летнего британца 32 победы (23 нокаута) и девять поражений.

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