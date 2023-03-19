Усик обратился к Фьюри: «Часики тикают»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) подтвердил, что его сторона выполнила свои обязательства и теперь все зависит от стороны чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Пункты для согласования были отправлены Фьюри. Крайний срок установлен. Часы тикают. Теперь мяч на стороне пузатого. Мы сделали все, что в наших силах, чтобы этот бой состоялся», — написал Усик в Twitter.

Фьюри и Усик должны подраться 29 апреля на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.