Усик: «Если я смогу победить Джошуа во второй раз, то, надеюсь, встречусь с Фьюри»

Украинский боксер, обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик выразил надежду на то, что сможет подраться с Тайсоном Фьюри.

«Я встречался со многими британскими боксерами, они все по-своему хороши, но поединок с Энтони Джошуа стал для меня самым интересным, особенно с учетом того, что мы бились за три чемпионских пояса. Пожалуй, этот бой является для меня лучшим в карьере. Если я смогу победить Джошуа во второй раз, то, возможно, смогу встретиться с еще одним великим британским боксером — я говорю о Тайсоне Фьюри, конечно же, мне хотелось бы этого боя. Я стараюсь не думать о разнице в габаритах, ни в ситуации с Джошуа, ни в ситуации с Фьюри. Мы с командой упорно тренируемся и пытаемся добиться успеха, мы согласны на любой бой, главное — подготовить правильный план на поединок», — приводит DAZN слова Усика.

Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей 25 сентября. Реванш запланирован на первый квартал 2022 года.

10 октября Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.