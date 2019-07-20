Усик может встретиться с Такамом 14 сентября

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн в интервью Boxing Social сообщил, что украинец может дебютировать в супертяжелом весе боем с Карлосом Такамом. Поединок может пройти 14 сентября в андеркарде турнира с участием казахстанца Геннадия Головкина​.

По словам Хирна, также на этом турнире может пройти поединок американского боксера Дэвина Хэйни с россиянином Зауром Абдуллаевым за звание обязательного претендента WBC.

Напомним, что Усик должен был встретиться с Такамом еще 25 мая. Однако бой не состоялся из-за травмы руки украинца.