Усик извинился за отмену боя с Такамом

Украинский боксер Александр Усик извинился за то, что его поединок с Карлосом Такамом не состоится в запланированный срок. Этот бой должен был стать дебютным для украинца в тяжелом весе.

- Здравствуйте, дорогие друзья! Плохие новости, дебют в тяжелом весе 25 мая отменен. Я получил травму, - написал Усик в Инстаграме. Простите за ожидание, мы вернемся еще более сильными. На все воля божья, спасибо богу за все. Хорошего настроения и удачи.

Бой должен был пройти 25 мая в Оскон-Хилле (Мэрилэнд, США). В связи с отменой поединка в программе боксерского вечера произойдут изменения.