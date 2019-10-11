Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов
14:00
Украинский боксер Александр Усик и американец Чазз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдет завтра. Для Усика это будет дебютный поединок в тяжелом весе.
Напомним, изначально он должен был драться с голландцем Тайроном Спонгом, который провалил допинг-тест.
32-летний Усик провел 16 боев и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и 3 поражения.
Face-to-Face for the first time. ?#UsykWitherspoon pic.twitter.com/0fVxCr4faR— DAZN USA (@DAZN_USA) October 10, 2019
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