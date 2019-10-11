Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов

Украинский боксер Александр Усик и американец Чазз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдет завтра. Для Усика это будет дебютный поединок в тяжелом весе.

Напомним, изначально он должен был драться с голландцем Тайроном Спонгом, который провалил допинг-тест.

32-летний Усик провел 16 боев и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и 3 поражения.