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Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов

14:00
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Украинский боксер Александр Усик и американец Чазз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдет завтра. Для Усика это будет дебютный поединок в тяжелом весе.

Напомним, изначально он должен был драться с голландцем Тайроном Спонгом, который провалил допинг-тест.

32-летний Усик провел 16 боев и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и 3 поражения.

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