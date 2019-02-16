Усик и Поветкин могут провести бой в США

Следующим соперником российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина может стать Александр Усик. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн.

Как сообщает ESPN, Хирн заявил, что хочет организовать бой Усика и Поветкина в США. Планируется, что бой пройдет 18 мая в Чикаго. Также он планирует проведение в США поединка Келла Брука и Джесси Варгаса. Транслировать поединки в таком случает будет стриминговая платформа DAZN.

Если бой состоится, он станет дебютным для Усика в тяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в первом тяжелом весе. 39-летний Александр Поветкин в своем последнем поединке уступил Энтони Джошуа.