Усик и Чисора проведут бой 31 октября

Украинский боксер Александр Усик, который перешел в супертяжелый вес, проведет поединок с британцем Дереком Чисорой. Об этом в Twitter информирует сам Чисора. Бой пройдет 31 октября.

Место проведения поединка пока не названо. Бой должен был пройти 23 мая, но из-за пандемии коронавируса он не состоялся в назначенный срок.

33-летний украинец провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов). У 36-летнего британца 32 победы (23 нокаута) и девять поражений.