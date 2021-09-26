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Усик хочет провести реванш с Джошуа в Киеве

05:19
Александр Усик. Фото «СЭ»
Александр Усик. Фото «СЭ»
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Украинский боксер Александр Усик заявил на пресс-конференции после боя с британцем Энтони Джошуа, что хотел бы провести реванш с ним в Киеве.

— В каком месте вы бы хотели провести реванш с Джошуа? — вопрос Усику.

— В «Олимпийском» в Киеве (стадион вмещает 70 тысяч зрителей. — Прим. «СЭ»).

В субботу 34-летний Усик (19-0) победил 31-летнего Джошуа (24-2) единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.

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Илья Андреев все материалы автора

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