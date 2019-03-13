Усик готовится к переходу в супертяжелый вес. Видео

Украинский боксер Александр Усик ведет подготовку к следующему бою. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе готовится перейти в супертяжелый вес. Ранее сообщалось, что первый бой в новой категории он может провести 18 мая в Чикаго.

Усик является чемпионом по версии WBA, WBO, WBC и IBF. Украинец должен был провести защиту титула WBO в бою с россиянином Александром Поветкиным, но переговоры между сторонами не увенчались успехом.

Пояса Усик объединил в июле 2018 года в бою с Муратом Гассиевым. В ноябре того же года провел защиту против британца Тони Белью.

В профессиональной карьере Усик провел 16 боев, в которых одержал 16 побед. 12 поединков завершились нокаутом.