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Усик — Чисора: когда бой, дата и время, где смотреть бесплатно

11:00
Александр Усик. Фото Reuters
Александр Усик. Фото Reuters

Украинский боксер Александр Усик в Лондоне на стадионе «Уэмбли» проведет бой с британцем Дереком Чисорой. Поединок назначен на 31 октября. Изначально он должен был пройти 23 мая, но из-за пандемии коронавируса он не состоялся в назначенный срок.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 01:00 в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ. Эфир начнется в 00:30 по московскому времени.

33-летний украинец провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов). У 36-летнего британца 32 победы (23 нокаута) и девять поражений.

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