Уорд рассказал, как в 2003 году Рой Джонс отказался от боя с Тайсоном с гонораром в 40 миллионов долларов

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд рассказал о несостоявшемся бое между бывшим обладателем титула абсолютного чемпиона мира Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом в 2003 году. 53-летний Тайсон провел последний бой в 2005 году, 51-летний Джонс — в 2018-м.

— На столе было предложение о бое с Тайсоном, думаю, что прав, когда говорю, что Джонсу гарантированно полагалось около 40 миллионов долларов, — приводит слова Уорда Boxingnews24. — Тайсон тогда был не совсем Тайсоном. Он все еще был опасен, но уже не тем Майком. Думаю, что промоутеры работали над этим. Слышал, что Рой хочет больше денег.