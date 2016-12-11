Уорд может не дать реванш Ковалеву и завершить карьеру

Боксер Андре Уорд сообщил, что задумывается над завершением своей карьеры. Американец 20 ноября по решению судей победил Сергея Ковалева и выиграл чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF. У россиянина есть право на проведения реванша. По словам Уорда, он не видит смысла в еще одном поединке с Ковалевым.
- Этот реванш не имеет для меня никакого смысла, - приводит FightHype слова Уорда. - Я добился того, чего хотел. Не вижу смысла продолжать борьбу дальше. Я делал это не ради денег, а потому что люблю бокс. Но если в этом нет смысла, то, возможно, мне стоит уйти. Посмотрим, что будет дальше.
_Я_против_Астротерфа_
главное чувство меры как сказал (вор в законе Саша Север) у кого его нет, тот больно падает за примерами ходить не надо далеко, взять хотя бы Федю после того как его благословил на бой РПЦ Кирил он подумал что БОГА за яйца поймал ан нет и тут же был наказан...
18:26
muzsolini
Засцал.
18:08
.BattleFish.
Уорд очень конечно странный человек, как Нико Росберг, который тоже со своими тараканами, взял и ушел из формулы, хотя мог добиться еще не одной победы! Андре такой же, флегматик, сам по себе и в себе, ну удачи че, жалко будет если реванш не состоится, еще больше будет разговоров!
15:20
rad19
Трусливая собака...
07:14