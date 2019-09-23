«Умри, живность». Ковалев хамит подписчику в Instagram
Российский боксер Сергей Ковалев в резкой форме ответил одному из подписчиков в Instagram. На своей странице он написал о своем сотрудничестве с Оскаром де ла Хойя. Один из подписчиков ответил ему: «Все равно проиграешь, раз ты связался с Оскаром».
В ответ на это Ковалев написал: «Умри, живность».
Ковалев — чемпион WBO в полутяжелом весе. 3 ноября ему предстоит вторая защита титула. Соперником станет мексиканец Сауль Альварес.
??В 2012 году, когда я жил и тренировался в Биг Беар, я познакомился с Оскаром Де ЛА Хойя. Тогда я подошёл к Оскару с предложением, чтобы он подписал меня на контракт... Но он отправил меня к своему заму, Эрику Гомез. После чего я понял, что я обратился не по адресу ? Теперь я могу сделать вывод, что не делается, делается к лучшему ??? #крашер #бокс #челябинск #чемпион