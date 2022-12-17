Умер тренер Поветкина и Цзю Валерий Белов
Валерий Белов, тренер российских боксеров Александра Поветкина и Константина Цзю, умер в возрасте 75 лет, информирует ТАСС.
Белов — заслуженный тренер СССР, в разные годы он тренировал олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Поветкина, бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации Дениса Лебедева и бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.
Специалист входил в тренерский штаб сборной России.
Источник: https://tass.ru/sport/16621467
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