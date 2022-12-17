Умер тренер Поветкина и Цзю Валерий Белов

Валерий Белов, тренер российских боксеров Александра Поветкина и Константина Цзю, умер в возрасте 75 лет, информирует ТАСС.

Белов — заслуженный тренер СССР, в разные годы он тренировал олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Поветкина, бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации Дениса Лебедева и бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

Специалист входил в тренерский штаб сборной России.