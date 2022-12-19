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Умер легендарный американский рефери Стив Смогер

Иван Шитик
Корреспондент
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19 декабря скончался легендарный американский рефери Стив Смогер, пишет журналист Луи ДиБелла.

Он судил более 200 титульных поединков.

Смогер является членом Зала славы бокса Нью-Джерси — класс 1997 года. В 2001 году он был назван лучшим в мире профессиональным рефери по боксу журналом The Ring.

В 2010 году он был признан Всемирной боксерской ассоциацией рефери года. В 2013 году он был признан Международной боксерской ассоциацией рефери года.

Смогер также является членом Зала славы бокса Пенсильвании — класс 2013 года, а также членом Зала спортивной славы Филадельфии — класс 2014 года.

14 июня 2015 года Смогер получил высшую награду в области профессионального бокса, когда он был введен в Международный зал боксерской славы.

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