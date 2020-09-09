Умар Садик: «За пару раундов просчитаю Чудинова, а потом нокаутирую»

Британский боксер Умар Садик рассказал «СЭ» о том, как победит Федора Чудинова в бою за титул чемпиона мира WBA Gold. Бой пройдет 11 сентября в весовой категории до 76,2 кг.

— Мне достаточно просто быть Умаром Садиком. И я, конечно, пойду за нокаутом. Победить по очкам русского в России может быть очень тяжело. Так что я собираюсь нокаутировать Чудинова. Мне нужно использовать даже самую малейшую возможность это сделать. Мое самое сильное качество — умение адаптироваться. Пара раундов уйдет на то, чтобы просчитать Чудинова, а затем я выключу ему свет, вырублю его, — сказал Садик. (Михаил Потапов)

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).