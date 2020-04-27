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Умар Кремлев: «Я бы с радостью организовал бой Тайсона и Маскаева»

14:30
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Глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов организовать бой Майка Тайсона и Олега Маскаева при условии, что вырученные деньги пойдут на благотворительность.

— Я бы с радостью организовал такой бой, чтобы деньги пошли на благотворительность, на помощь детям, — сказал Кремлев. — Если будет так, то мы готовы этот бой организовать. И обоим боксерам сказать огромное спасибо. Это был бы ветеранский бой во благо подрастающего поколения. Эту идею я приветствую и готов полностью поддержать.

51-летний Маскаев в интервью «СЭ» заявил, что готов вернуться на ринг, а в 2003 году у него сорвался бой с Тайсоном. 25 апреля 53-летний Майк заявил о намерении провести несколько выставочных поединков. (Михаил Потапов)

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