Умар Кремлев: «Сделаем Ковалеву предложение провести бой в России в 2020 году»

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США) россиянин Сергей Ковалев в 11-м раунде уступил мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев постарался подбодрить нашего прославленного боксера.

— Я расстроен, но это бокс. У Сереги был шанс выиграть, но в боксе нет права на ошибку, — сказал Кремлев. — В любом случае, Серега — молодец. Не увидел в Альваресе чего-то такого... Но и Сереге не надо расстраиваться, это бокс. На мой взгляд, Ковалев нанес много ударов передней рукой, и вообще поединок получился ровным. Если бы Серега не пропустил, то нас ждала бы интересная концовка. В следующем году мы бы хотели провести бой Ковалева в России. Знаю, что у него насыщенный график, но мы сделаем такое предложение и будем вести обсуждения этой возможности.

Для 36-летнего Ковалева это поражение стало четвертым на профессиональном ринге при 34 победах и ничьей. Федерация бокса России выступала в качестве организатора предыдущего поединка Крушителя, в котором боксер в августе текущего года в Челябинске победил британца Энтони Ярда.