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Допинг

Умар Кремлев: «Рекомендации ВАДА по отношению к России несправедливые, надеемся на здравый смысл»

10:26
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства запретить проведение международных турниров на территории России и появление российского флага на соревнованиях в течение четырех лет.

— Это печально, могу лишь назвать эти рекомендации несправедливыми, — сказал Кремлев. — Такое ощущение, что это заранее спланированная акции, и сейчас сводятся счеты. Россия играет важную роль в развитии мирового спорта, и как можно отстранить такую страну? ВАДА не должен так диктовать условия, это ведь тот орган, который призван следить за соблюдением антидопинговых правил. Думаю, члены исполкома МОК, в частности Томас Бах, примут здравое решение. Надеемся на реакцию всего мирового спортивного сообщества. В общем, будем надеяться на лучшее и ждем 9 декабря.

ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома 9 декабря.

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