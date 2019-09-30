Умар Кремлев рассказал о задачах женской сборной России на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что перед женской национальной сборной на чемпионате мира стоит задача занять первое общекомандное место.

— Конкретно о количестве медалей сейчас говорить не стоит, но цель перед тренерским штабом уже озвучена — первое общекомандное место, — сказал Кремлев. - Надо стараться добиться такого результата. Плюс есть пример мужской команды, и их выступление на чемпионате мира в Екатеринбурге должно мотивировать нашу женскую сборную. Главный тренер выбирал состав на турнир, и он несет ответственность за результат.

Чемпионат мира пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября и от России в нем примут участие:

1. Екатерина Пальцева (до 48 кг)

2. Лилия Аетбаева (до 51 кг)

3. Карина Тазабекова (до 54 кг)

4. Людмила Воронцова (до 57)

5. Наталья Шадрина (до 60 кг)

6. Екатерина Дынник (до 64 кг)

7. Саадат Далгатова (до 69 кг)

8. Галина Головченко (до 75 кг)

9. Земфира Магомедалиева (до 81 кг)

10. Кристина Ткачева (свыше 81 кг).