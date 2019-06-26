Умар Кремлев: "После решения МОК надо все начать с нуля"

Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома AIBA Умар Кремлев прокомментировал решение сессии МОК лишить Международную ассоциацию бокса признания.

AIBA могут восстановить в правах только после Олимпиады в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. При этом боксерский турнир остался в программе Олимпиады-2020 в Токио.

- Я думаю, что сегодня, после всех решений МОК, все члены исполкома AIBA поймут, что нужно объединяться и попрощаться со старым, - сказал Кремлев. - А все, кто виновен в том, до чего довели AIBA, должны признаться, извинится перед боксерским сообществом и уйти. Наша задача, как членов Исполкома AIBA, объединится, принять скорейшие реформы и совместно начать все с нуля, чтобы вернуть бокс на высокий уровень.

Мы уже запустили процесс по созданию Всемирного боксерского фонда и принимаем сотни звонков со всего мира от всех, кому бокс небезразличен, со словами, что они ждут того момента, когда можно будет уже начать сотрудничать с фондом, чтобы в том числе погасить долги AIBA.

Спасибо всему боксерскому мировому сообществу, что все поддерживают нашу идею с созданием фонда и сохранением олимпийского бокса. (Пресс-служба Федерации бокса России)