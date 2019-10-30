Умар Кремлев: «На мужском чемпионате России в Самаре будет на что посмотреть»

Мужской чемпионат России по боксу пройдет в Самаре с 9 по 16 ноября. На ринг выйдут 320 боксеров из 85 регионов страны и будут соревноваться в десяти весовых категориях. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уверен, что спортсмены продемонстрируют красивый бокс.

— В конкурсе на проведение чемпионата России участвовали 15 регионов, и Самара представила лучшую презентацию. Организаторы предусмотрели все нюансы: всем спортсменам и тренерам бесплатно будет предоставлено проживание и питание. И еще нас ждут красивые церемонии открытия и закрытия.

Именно по итогам чемпионата России определится состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Токио. Да, у нас освобождены от участия в турниры призеры чемпионата мира, но в других весовых категориях будет идти борьба за то, кто представит нашу страну в квалификации.



У нас очень большая конкуренция, и на чемпионате России нас ждет очень интересная борьба с обилием красивых поединков. У нас очень хорошая молодежь! Так что в Самаре будет жарко — будет на что посмотреть. Плюс мы выделим серьезный призовой фонд: гонорары за первое, второе и третьи места будут хорошими, — сказал Кремлев.



Напомним, что от участия в чемпионате России были освобождены триумфаторы завершившегося в сентябре в Екатеринбурге чемпионата мира — Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг), а также бронзовый призер Максим Бабанин (свыше 91 кг).