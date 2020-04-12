Умар Кремлев: «Между Гассиевым и Усиком состоится реванш. Уверен, что Мурат «переедет» соперника»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уверен в том, что между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком будет организован бой-реванш.

Гассиев уступил Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Бой прошел в июле 2018 года в Москве .

— Многие спрашивают меня про бой между Гассиевым и Усиком, — приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса. — Я могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат «переедет» своего оппонента.

В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик — хороший боксер, но Мурат его «переедет» в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет иным. Просто посмотрите, например, как Артур Бетербиев спокойно смял Александра Гвоздика.