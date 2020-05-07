Умар Кремлев: «Готовы помочь Усику и Ломаченко с российским гражданством»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности выступить с инициативой выдать российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.

В четверг, 7 мая, оба были включены в базу данных сайта «Миротворец». На этом сайте собирается информация о «врагах Украины».

— Усик и Ломаченко — достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят, — сказал Кремлев. — Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю. Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек. В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот — предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру. (Михаил Потапов)