Умар Кремлев: «Боем Хабиба и Мейвезера мы не занимаемся»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал информацию о возможном бое Хабиба Нурмагомедова (28-0 в ММА) с Флойдом Мейвезером (50-0 в боксе) по правилам бокса.

— Мы этим вопросом не занимаемся. Вообще ни с кем это не обсуждаем. Это сейчас уже только их тема, если они между собой договорятся, то пускай проводят, — сказал Кремлев. (Михаил Потапов)

Следующий бой 31-летний Нурмагомедов проведет 18 апреля? против Тони Фергюсона на UFC 249. В активе 35-летнего американца 25 побед при трех поражениях.