Украинскому боксеру сократили дисквалификацию за укус соперника

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк смягчила наказание украинского боксера полусреднего веса Ивана Редкача. Об этом сообщает Boxingscene.

Ранее Редкач был лишен лицензии на год из-за того, что укусил американца Дэнни Гарсию. Это произошло в восьмом раунде. Теперь же его дисквалификацию уменьшили до шести месяцев.

Также украинец сможет получить свой гонорар за бой, но штраф в 10 тысяч долларов остается в силе.

Гарсия победил единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). У 31-летнего американца и 36 побед (21 нокаутом), два поражения. Редкач потерпел пятое поражение. 33-летний украинский боксер одержал 23 победы (18 нокаутом).