Украинский боксер заразился гепатитом в бою с россиянином Воробьевым

Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян сообщил, что заразился гепатитом А после боя с россиянином Сергеем Воробьевым в феврале. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой украинца решением судей.

— Надеюсь, что вы не забываете о тренировках даже дома, — написал Чухаджян на своей странице в Facebook. - Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе. Так случилось, что мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А. Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чём никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло. Инкубационный период гепатита А составляет около 21 дня, то есть все это время не ощущаешь никаких симптомов и не знаешь, что болеешь. Так было и со мной, около месяца я ни о чем не подозревал.

В больнице я пролежал три недели. Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень. Пока мне запрещены тяжёлые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса. Моя цель сейчас — восстановиться и вернуться в еще лучшей форме. Я настроен решительно.

К счастью, гепатит А полностью вылечивается. Еще у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всём плюсы. Я очень переживал, что мог заразить кого-то из своих близких, но, слава богу, этого не произошло. Со мной всегда были рядом родители, девушка, друзья, с тренером постоянно был на связи, спасибо всем за поддержку. Своему противнику я желаю успешного восстановления. Сейчас для всего мира очень непростой период.

Верю, что все закончится благополучно для каждого из нас. Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками. Вскоре я к вам присоединюсь. Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за самочувствием, но самое главное — сохраняйте бодрость духа.