Украинский боксер Усик станцевал под российский хит и спел на французском

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик записал новое видео. Оно было опубликовано в Youtube.

На видео Усик находится в спортзале. Он сказал, что хочет поставить песню для своих поклонников. «Хочу поставить песню для вас, — сказал украинец. — Она мне очень нравится, я скажу, о чем там поется. Там поется о том, что мы ищем счастье извне, а счастье — оно рядом. Оглянитесь по сторонам. Счастье — оно рядышком с вами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья».

На ролике звучит песня французского певца Кристофа Маэ «Il est o? le Bonheur», и Усик подпевает исполнителю. Также на видео он танцует под песню Artik & Asti «Под гипнозом».

33-летний боксер провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов).