Украинский портал Xsport.ua посвятил материал предстоящему поединку украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

«Болельщики шокированы — удивлены, что украинец настолько мал, — говорится в материале. — Едва ли не главная тема для разговоров перед этим боем — разница в антропометрии боксеров. В росте, согласно BoxRec, она составляет 7 сантиметров, в размахе рук — 10 сантиметров. Но это все цифры, увидеть ее воочию — другое дело.

И визуально Усик действительно намного (субъективное мнение) меньше Джошуа. И в росте, и в общих габаритах. Сейчас можно было бы вспомнить, к примеру, бой Дэвид Хэй — Николай Валуев, когда маленький боксер спокойно победил большого. Но в случае Усик — Джошуа разница в классе боксеров все же менее подавляюща".

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.