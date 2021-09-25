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Украинские журналисты сравнили противостояние Усик — Джошуа с боем Валуева и Хэя

17:00
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото Reuters
Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото Reuters
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Украинский портал Xsport.ua посвятил материал предстоящему поединку украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

«Болельщики шокированы — удивлены, что украинец настолько мал, — говорится в материале. — Едва ли не главная тема для разговоров перед этим боем — разница в антропометрии боксеров. В росте, согласно BoxRec, она составляет 7 сантиметров, в размахе рук — 10 сантиметров. Но это все цифры, увидеть ее воочию — другое дело.

И визуально Усик действительно намного (субъективное мнение) меньше Джошуа. И в росте, и в общих габаритах. Сейчас можно было бы вспомнить, к примеру, бой Дэвид Хэй — Николай Валуев, когда маленький боксер спокойно победил большого. Но в случае Усик — Джошуа разница в классе боксеров все же менее подавляюща".

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://xsport.ua/amp/boxing_s/news/usik-i-dzhoshua-proveli-duel-vzglyadov-bolelshchiki-shokirovany-udivleny-chto-ukrainets-nastolko-mal_6017151/

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Евгений Петров все материалы автора

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