Украинские журналисты назвали немыслимым возможное поражение Джошуа от Усика

По мнению сайта украинского сайта Чемпіон, британский боксер Энтони Джошуа — явный фаворит в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Александр — «самый лучший» соперник Джошуа, но поражение было бы «немыслимым» на этом решающем этапе карьеры британской звезды, — говорится в материале. — Джошуа надеется сохранить курс на титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, встретившись с Тайсоном Фьюри, который защищает свой пояс WBC против Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе 9 октября. Скорее всего Джошуа победит Усика, но это, безусловно, будет драматичный бой».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.