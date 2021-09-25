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Украинские журналисты назвали немыслимым возможное поражение Джошуа от Усика

17:15
Энтони Джошуа. Фото Reuters
Энтони Джошуа. Фото Reuters
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По мнению сайта украинского сайта Чемпіон, британский боксер Энтони Джошуа — явный фаворит в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Александр — «самый лучший» соперник Джошуа, но поражение было бы «немыслимым» на этом решающем этапе карьеры британской звезды, — говорится в материале. — Джошуа надеется сохранить курс на титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, встретившись с Тайсоном Фьюри, который защищает свой пояс WBC против Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе 9 октября. Скорее всего Джошуа победит Усика, но это, безусловно, будет драматичный бой».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://champion.com.ua/blogs/2021/09/25/882627/usik-naykrashchiy-supernik-dzhoshua-ale-u-britantsya-nemaye-shansu-na-porazku

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Евгений Петров все материалы автора

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