Украинка с грудью 13-го размера стремится в профессиональный бокс

Украинская модель, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова решила заняться спортом. Обладательница груди 13-го размера рассказала о своих планах на выступления в профессиональном боксе.

«Еще до начала пандемии корнавируса я посетила в Киеве музей Кличко, — сказала Кузнецова в интервью сайту Champion.com.ua. — Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала c грушей. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе. После этого полетела в отпуск. Когда вернулась, началась пандемия. Планы пришлось немного подкорректировать.

Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины (НЛПБУ) боксерскую лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге. Партнеры организуют трансляцию поединка. У меня 550000 подписчиков в Instagram, уверена, что им будет интересно увидеть меня в ринге. Есть идеи сделать из этого настоящее шоу".