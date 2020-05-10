Украинка с грудью 13-го размера стремится в профессиональный бокс
Украинская модель, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова решила заняться спортом. Обладательница груди 13-го размера рассказала о своих планах на выступления в профессиональном боксе.
Улыбка и смех — естественные антидоты против гормонов стресса и лучшие помощники для укрепления иммунной системы. Врачи неустанно напоминают о важности этих двух компонентов для поддержания хорошего психологического состояния. Кроме того, улыбка и смех заразительны. Блеск в глазах и твой позитивный настрой заставят окружающих обратить на тебя внимание и улыбнуться в ответ??? . . @milakuznetsova_queen
«Еще до начала пандемии корнавируса я посетила в Киеве музей Кличко, — сказала Кузнецова в интервью сайту Champion.com.ua. — Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала c грушей. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе. После этого полетела в отпуск. Когда вернулась, началась пандемия. Планы пришлось немного подкорректировать.
Если ты чего-то добиваешься, то появление хейтеров не заставит себя долго ждать, и они всегда будут рядом. Если же ты потерпел поражение, то они тоже рядом. Неважно, что ты будешь делать, хейтеры все равно найдутся. . @milakuznetsova_missuniverse . . . #миссукраина #плюссайз #missuniverse2019 #вселенная #яукраинка #бодипозитив #plussizewomen #plussizefashion #lingeriemodel #missukraineplussize #modelplussize #womensfashion #ukraine #kiev #plussizemodel #startsomethingpriceless #modelxl #wildlife_perfection #fullbody #oversize #bodypositive #missuniverse
Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины (НЛПБУ) боксерскую лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге. Партнеры организуют трансляцию поединка. У меня 550000 подписчиков в Instagram, уверена, что им будет интересно увидеть меня в ринге. Есть идеи сделать из этого настоящее шоу".
Жизнь прекрасна! . . . . @milakuznetsova_missuniverse #миссукраина #плюссайз #missuniverse2019 #вселенная #яукраинка #бодипозитив #plussizewomen #plussizefashion #lingeriemodel #missukraineplussize #modelplussize #womensfashion #ukraine #kiev #plussizemodel #startsomethingpriceless #modelxl #wildlife_perfection #fullbody #oversize #bodypositive #missuniverse